2019/07/30 | 19:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج دينار مع قيس المرشد ليوم 2019/7/30) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: eiG85jvIMM0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج دينار مع قيس المرشد ليوم 2019/7/30) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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