اليمن: قتلى وجرحى في الجيش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي على نجران

2019/07/30 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر عسكري يمني، إن "القوة الصاروخية استهدفت تجمعات لجنود الجيش السعودي قبالة السديس في نجران بخمسة صواريخ زلزال1 والعديد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة وأدت لقتل وجرح العديد منهم".وكان الجيش اليمني واللجان أعلنوا إطلاق صاروخ باليستي استهدف تجمعات للجيش السعودي غربي عسير، جنوب غربي المملكة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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