النزاهة تعطل مشروع كهربائي منذ تسع سنوات في كربلاء

2019/07/30 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة، نافع الميالي، اليوم الثلاثاء، عن توقف مشروع منذ 2010 بسبب إحالة ملفات المشروع الى التحقيق في هيئة النزاهة.وقال الميالي، إن "مشروع مغذيات الحسينية والبالغة كلفته 4 مليار و350 مليون تُلف جزء منه بسبب تعارضه لطريق يا حسين للزائرين الذي نفذ ايضا في العام 2010″، لافتا الى ان “ملف المشروع احيل الى النزاهة للتحقيق".

وأضاف، أن "شركة المستقبل السعيد المتسببة بتخريب جزء من المشروع تم تغريمها 387 مليون على الضرر بعد ان كسبت دائرة الكهرباء القضية التي رفعتها ضد الشركة".



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