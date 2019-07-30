بمدرب محلي.. منتخب سعودي رديف للمشاركة في بطولة غرب آسيا الكروية في العراق

2019/07/30 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

استدعى يوسف عنبر، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، 24 لاعبًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تُقام في العراق بمشاركة تسعة منتخبات.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضمه مع الكويت والبحرين والأردن وتلعب في اربيل .

ويقيم المنتخب السعودي معسكرًا في الرياض حتى يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولة، التي تحتضن أربيل فرق المجموعة الثانية من الثاني حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب السعودي لبطولة غرب آسيا وجود كل من عبدالفتاح آدم المنتقل إلى النصر وهارون كمارا المنتقل إلى الاتحاد واللذين لم يتمكنا من الالتحاق بمعسكر فريقيهما الخارجي.

وضمت القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: عبدالله الجدعاني - عبدالله الصالح - مصطفى ملائكة

الدفاع: فواز الصقور - حسين الشويش - محمد العمري - حاتم بلال - متعب المفرج - وسام سويد - سامي الخيبري - حسان تمبكتي - يزيد البكر

الوسط: علي النمر - عبدالكريم القحطاني - ربيع سفياني - نايف هزازي - محمد الفهيد - خالد كعبي - عبدالمحسن القحطاني - محمد المجحد - صالح العمري

الهجوم: عبدالفتاح آدم - هارون كمارا - حسن شراحيلي

وتنطلق منافسات مجموعة السعودية في أربيل يوم الرابع من شهر آب بمواجهة الأردن والبحرين، تليها مواجهة السعودية والكويت على ملعب فرانسوا حريري في تمام الساعة 10:30 ليلًا.

وتستكمل مواجهات اليوم الثاني في ٧ آب، حيث يلتقي البحرين مع السعودية الساعة 7:30 مساء، والكويت مع الأردن، أيضًا على ملعب فرانسوا حريري.

وتختتم مواجهات مجموعة الأخضر في ١١ آب بلقاء الأردن مع السعودية الساعة 7:30 مساء، والكويت مع البحرين، ويتأهل أول كل مجموعة إلى النهائي مباشرة والذي سيُقام على ملعب كربلاء الدولي في ١٤ من شهر آب المقبل.

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