مجلس نينوى: 1200 مقاول من المحافظة لديهم أموال عن مشاريع سابقة بذمة الحكومة

2019/07/30 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة نينوى، الثلاثاء، عن وجود أكثر من 1200 مقاول من أهالي نينوى لديهم أموال بذمة الحكومة المركزية عن مشاريع سابقة تقدر بـ 45 مليار دينار.وقال عضو المجلس حسام العبار لـ/ المعلومة /، إن “العديد من المقاولين من أهالي نينوى لديهم أموال بذمة الحكومة المركزية عن مشاريع سابقة بعضها يعود […]

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