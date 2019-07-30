الغاء المفاوضات بين قادة الاحتجاج والعسكريين والبرهان يندد بمقتل متظاهرين

2019/07/30 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في مدينة الأُبيض متابعة ـ الصباح الجديد : أعلن قياديان في حركة الاحتجاج في السودان أن المفاوضات التي كانت مقررة مع العسكريين لم تستأنف امس الثلاثاء فيما ندد رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان بمقتل خمسة متظاهرين بينهم أربعة طلاب ثانويين في مسيرة امس الاول الاثنين في مدينة الأُبيّض....

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