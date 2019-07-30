18 قتيلاً في تحطم طائرة عسكرية صغيرة في حي سكني في باكستان

2019/07/30 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات : قتل 18 شخصاً على الأقلّ فجر امس الثلاثاء إثر تحطّم طائرة عسكرية صغيرة في حيّ سكني في روالبندي المدينة الواقعة قرب إسلام أباد، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس متحدث باسم فرق الإسعاف.وقال المتحدّث فاروق بوت إن خمسة من القتلى هم أفراد الطاقم وال13 الآخرين مدنيون، موضحا أن الحادث ...

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