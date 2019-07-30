الأمم المتحدة: قرابة 4000 مدني أفغاني بين قتيل وجريح في النصف الأول من 2019

2019/07/30 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أجل إنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 18 عاما متابعة ـ الصباح الجديد : قالت الأمم المتحدة امس الثلاثاء إن 3812 مدنيا أفغانيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول من عام 2019 خلال الحرب على الجماعات المتشددة، وإن هذا يشمل زيادة كبيرة في عدد الضحايا الذين سقطوا على يد الحكومة والقوات بقيادة ...

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