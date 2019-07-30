2019/07/30 | 19:50

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انطلاق حفل افتتاح بطولة غرب آسيا التاسعة بكرة القدم

كربلاء/ ..انطلق حفل افتتاح بطولة غرب آسيا التاسعة بكرة القدم في ملعب كربلاء الدولي بمشاركة تسعة منتخبات عربية تمثل غرب القارة الصفراء.

وتضمن الحفل لوحات فنية واستعراضا لاعلام الدول المشاركة .واعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي في ختام الحفل افتتاح البطولة رسميا .

ويفتتح منتخبنا الوطني البطولة بلقاء منتخب لبنان بعد انتهاء حفل الافتتاح يتبعه لقاء اليمن وفلسطين في الملعب ذاته .



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