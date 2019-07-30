ايطاليا تتعهد بتقديم الدعم لحلبجة

2019/07/30 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ زارت القنصل الايطالي في اقليم كوردستان سيرينا موروني ولاورا جيجينيللي مسؤول قسم التعاون والتنمية وهزار خوشناو مساعد القنصل، محافظة حلبجة، اليوم الثلاثاء.

واشار محافظ حلبجة آزاد توفيق الى ملف قصف المدينة بالاسلحة الكيمياوية الذي عرَّف المدينة بالعالم.

واعرب المحافظ عن امنيته بتعاون ودعم الحكومة الايطالية لمحافظة حلبجة في المجالات المختلفة.

من جانبها قالت القنصل الايطالي خلال اللقاء "سنبني جسراً للعلاقات بين ايطاليا واقليم كوردستان لدعم ومساعدة محافظة حلبجة في المستقبل".





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