المطالبة بمحاكمة ضابط عراقي

2019/07/30 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب الاتحاد الثقافي القومي الكوردي، اليوم الثلاثاء، بمحاكمة ضابط عراقي بسبب "استخفافه" بعلم كوردستان وذوي ضايا المقبرة الجماعية التي تم فتحها في السماوة مؤخرا.

وجاء في بيان للاتحاد ورد لشفق نيوز، انه اثناء فتح مقبرة للمؤنفلين في السماوة تضم رفات ضحايا دفنهم النظام السابق احياء، قام ضابط في الجيش العراقي بابعاد علم كوردستان بكل "انعدام حياء وحقد دفين".

واوضح ان "العلم كان ملفوفا برقبة واحد من ذوي الضحايا وقام الضابط ومن دون احساس بأي حس انساني ووحشية هذه الجريمة الكبرى، فعدا عن كونه علما للشهداء وهوية لاربعين مليون كوردي، فانه يمثل علما رسميا لاقليم عراقي وفقا للدستور العراقي وليس علما غير قانوني".

وطالب البيان الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي "اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذا الضابط"، كما طالب "رئاسة اقليم كوردستان عدم السكوت تجاه هذا الاستخفاف بدماء الشهداء وعلم كوردستان واتخاذ موقف من هذا التصرف".

ويأتي هذا البيان في وقت توجه فيه ذوو ضحايا المقبرة الجماعية التي تعود لعام 1988 لمؤنفلين كورد، الى السماوة، لحضور فتح المقبرة التي تضم رفات 100 مدني من اهالي اقليم كوردستان.

وكان ضابط شرطة محافظة المثنى قد منع رفع علم اقليم كوردستان من قبل احد ذوي ضحايا الانفال اثناء فتح مقبرة جماعية في بادية السماوة بحسب ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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