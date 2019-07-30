2019/07/30 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة، نافع الميالي، الثلاثاء، عن توقف مشروع منذ 2010 بسبب إحالة ملفات المشروع الى التحقيق في هيأة النزاهة.وقال الميالي في تصريح صحفي، إن “مشروع مغذيات الحسينية والبالغة كلفته 4 مليار و350 مليون تُلف جزء منه بسبب تعارضه لطريق يا حسين للزائرين الذي نفذ ايضا في […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو في مجلس كربلاء :النزاهة عطلت مشروعاً للكهرباء في المحافظة المركز الخبري الوطني.

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