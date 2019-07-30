الإعلان عن موعد إطلاق أقمار Intelsat الجديدة

2019/07/30 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء عن الموعد المحتمل لإطلاق الدفعة الجديدة من أقمار Intelsat الصناعية إلى الفضاء.وتبعا للمصادر فإن إطلاق أقمار Intelsat-39 المخصصة للاتصالات، وأقمار EDRS-C التابعة لنظام تبادل البيانات الأوروبي على متن الصاروخ Ariane-5 من المفترض أن يتم من قاعدة “كورو” في غويانا الفرنسية في آب المقبل.ولهذا الغرض […]

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