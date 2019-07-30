رئيس المجلس العسكري السوداني: سقوط قتلى خلال الاحتجاجات غير مقبول ويستوجب المحاسبة

2019/07/30 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخباراكد الحاكم العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، على المحاسبة الفورية بعد مقتل أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض.

ونقلت وكالة السودان للأنباء يوم الثلاثاء، عن رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان قوله إنه "ينبغي إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض يوم الاثنين".

ونسبت الوكالة إلى البرهان قوله، "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".



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