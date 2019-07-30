السعودية تودع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي

2019/07/30 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت السعودية أنها أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي.ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة المالية السعودية قولها، اليوم الثلاثاء، إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.ويأتي ذلك في إطار حزمة المساعدات التي أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة

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