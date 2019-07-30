2019/07/30 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكدت النائبة التونسية عن “حركة نداء تونس”، فاطمة المسدي، اليوم الثلاثاء، وجود وثيقة رسمية في مجلس النواب لتزكية وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، للترشح للانتخابات الرئاسية.وقالت فاطمة المسدي في تصريح لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة، إنها لم توقع على هذه الوثيقة مرجحة أن يكون بعض النواب قد وقعوا عليها.وتابعت أنها تدعم الزبيدي معنويا، لكنها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس..



وزير الدفاع يحصل على 12 تزكية بالبرلمان للترشح للانتخابات الرئاسية وكالة خطوة برس.

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