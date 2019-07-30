السعودية تكشف عن قائمة منتخبها المشارك في بطولة غرب اسيا في العراق

2019/07/30 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [[متابعة-اين]كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تشكيلة "الأخضر" الرسمية التي ستشارك في بطولة غرب آسيا 2019 المقامة في العراق، والتي سيقودها المدرب الوطني يوسف عنبر.

وسيقيم المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا في العاصمة الرياض يستمر حتى يوم الجمعة، بعدها يغادر إلى مدينة أربيل لخوض منافسات البطولة، حيث ستكون أولى مبارياته أمام منتخب الكويت في الرابع من آب المقبل.وفيما يلي قائمة المنتخب السعودي المستدعاة للمشاركة في بطولة غرب آسيا:حراسة المرمى: عبدالله الجدعاني، عبدالله الصالح، مصطفى ملائكة.الدفاع: فواز الصقور، حاتم بلال، سامي الخيبري، حسين الشويش، متعب المفرج، حسان تمبكتي، محمد العمري، وسام سويد، يزيد البكر.الوسط: علي النمر، عبدالكريم القحطاني، نايف هزازي، عبدالمحسن القحطاني، محمد الفهيد، محمد المجحد، ربيع سفياني، خالد الكعبي، صالح العمري.الهجوم: حسن شراحيلي، عبدالفتاح آدم، هارون كامارا.وتشهد منافسات غرب آسيا في النسخة الحالية مشاركة 9 منتخبات.



وجاء منتخب العراق المضيف على رأس المجموعة الأولى، التي ضمت منتخبات لبنان وفلسطين واليمن وسوريا.ضمت المجموعة الثانية منتخبات: الأردن وصيف النسخة الأخيرة، والسعودية والكويت والبحرين، وتقام مبارياتها على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.وستكون هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق هذه البطولة التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2002 في النسخة الثانية التي أقيمت في سوريا، وذلك عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم {فيفا} العام الماضي، بتخفيف الحظر على إقامة المباريات الرسمية في العراق.وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء في 14 آب المقبل، ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.وانطلقت مساء اليوم فعاليات البطولة بلقاء منتخبنا الوطني امام منتخب لبنان ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا فلسطين واليمن وسوريا

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