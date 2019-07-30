2019/07/30 | 20:35

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شاهد ..



ابرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادي اليوم

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

08:18 pm

15

شاهد ..



ابرز قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادي اليوم

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