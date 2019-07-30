اللجنة المشرفة على الاحتجاجات : كل يوم يمر دون محاسبة المفسدين يمثل خيانة للعراق

2019/07/30 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المشرفة على الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري ، انها ‏ستتخذ ” موقفا شعبيا ضاغطا باتجاه محاسبة الفاسدين “.‏ وقالت اللجنة في بيان صحفي :” بعد اعلان لجنة جمع المعلومات في التيار الصدري ‏أسماء المتورطين بفساد مالي وجرائم بشعة، صار لزاما علينا كلجنة احتجاجات ان ‏ندعم تلك الخطوات “الاصلاحية” ونؤيدها ” .‏ واضافت :” اننا […]

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