بقضايا مخدرات.. إعتقال متهمين اثنين جنوبي ذي قار

2019/07/30 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن إعتقال متهمين اثنين بقضايا مخدرات جنوبي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه،

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