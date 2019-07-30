واشنطن تطلب من برلين رسمياً بـ«المشاركة» في التصدي للاعتداءات الإيرانية

2019/07/30 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #السفارة­_الأمريكية في #برلين، اليوم الثلاثاء، أن #الولايات_المتحدة طلبت رسميًا من #ألمانيا، الانضمام إلى #باريس و #لندن في مهمة تأمين سلامة #الملاحة الدولية وقالت المتحدثة باسم السفارة […]

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