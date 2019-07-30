كوبي نيف - من أنتم حقا، أيها -المعارضون للاحتلال-؟

2019/07/30 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كوبي_نيف (هآرتس) الصور المحزنة جدا التي نشرت في الشبكات الاجتماعية ليست لقطط مسكينة ماتت، بل هي صور يحملها رجال ونساء يعتبرون انفسهم يساريين يعارضون الاحتلال، وهم يقفون بسرور وفخر بالزي العسكري للاحتياط، أو الى جانب أبنائهم الذين يتجندون للجيش أو ينهون دورة لقادة الفصائل أو قادة الدبابات أو دورات الضباط.عدد "اليساريين المعارضين للاحتلال"، أي الذين يصوتون لاحزاب اليسار الصهيوني وكأن......

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