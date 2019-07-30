فاطمة ناعوت - نزار قباني … نهرٌ دافقٌ وشركٌ صعب

2019/07/30 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت ======================إجلسي خمسَ دقائقْ/ لا يريدُ الشَّعرُ كي يسقطَ كالدرويش في الغيبوبة الكبرى/ سوى خمس دقائق/ لا يريد الشِّعرُ كي يثقبَ لحمَ الورق العاري/ سوى خمسِ دقائق/ فاعشقيني لدقائق/ واختفي عن ناظري بعد دقائق/ لست أحتاجُ إلى أكثر من علبة كبريتٍ/ لإشعال ملايين الحرائق/ إن أقوى قصص الحب التي أعرفها/ لم تدُم أكثر من خمس دقائق.هل مات نزار؟ نعم، ماتَ منذ خمس دقائق.أو كأنه لم يمُت أب......

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