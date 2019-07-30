سويسرا تعلق دعمها لـ “الاونروا”

2019/07/30 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت سويسرا، الثلاثاء، عن تعليقها تمويل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حتى انتهاء التحقيق مع الوكالة في قضية سوء الإدارة والتجاوزات المحتملة.ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية بيير ألين إلتشنغر قوله، وتابعتها /المعلومة/، إن “سويسرا دفعت اشتراكاتها للوكالة الأممية لهذا العام بالكامل، وبلغ حجمها 22.3 مليون فرانك […]

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