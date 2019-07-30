ظريف يوجه رسالة جديدة الى ترامب بشأن “التعطش للحرب”

2019/07/30 | 20:46

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بغداد اليوم- متابعة

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى رفض تعطش حلفائه للحر...





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