2019/07/30 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC صعد فريق “إف سي أندورا”، الذي يملكه قلب دفاع برشلونة جيرار بيكيه، إلى الدرجة الإسبانية الثالثة لكرة القدم، بعد تسديده رسوم الترخيص الممنوحة من الاتحاد الوطني.ورشح فريقا سامورا، وألكوبنداس، في البداية نفسيهما للحلول بدلا من رويس المفلس، لكن الاتحاد الإسباني أشار إلى اختياره أندورا، لأن الفريق استوفى “المتطلبات المحددة” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق يملكه بيكيه يصعد للدرجة الإسبانية الثالثة لقاء نصف مليون دولار المركز الخبري الوطني.

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