2019/07/30 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت 250 الف طن منها في المحافظات كافة بغداد – الصباح الجديد: أعلنت شركة ما بين النهرين العامة للبذور احدى تشكيلات وزارة الزراعة امس الثلاثاء إن الموسم الحالي يعد الأكبر في معدلات تسلم بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والشعير العلفي والذرة الصفراء في المحافظات كافة.واوضح مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور نسيم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: الموسم الحالي هو الأكبر بكميات تسلم بذور الرتب العليا) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: الموسم الحالي هو الأكبر بكميات تسلم بذور الرتب العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).