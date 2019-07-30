قطاع الاتصالات أكبر الخاسرين في بورصة قطر

2019/07/30 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: حققت بورصة قطر في جلستها امس الثلاثاء ارتفاعا في معدلات الأداء ، بينما سجلت 45 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 20 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة أخرى، واستقرت 8 شركات، لترتفع القيمة السوقية ...

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