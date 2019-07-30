2019/07/30 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: أوصى الاجتماع التاسع والثلاثون لمديري الجمارك في الدول العربية برفع مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للنظر في اعتماده.جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقد أمس (الخميس) في مقرّ جامعة الدول العربية برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت المستشار جمال ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («القانون الجمركي العربي الموحّد» امام المجلس الاقتصادي لإقراره) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («القانون الجمركي العربي الموحّد» امام المجلس الاقتصادي لإقراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).