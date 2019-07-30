بالتفاصيل.. الحشد ينفي ومصادر عسكرية إسرائيلية تؤكد قصف “أشرف”

2019/07/30 | 20:52

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سومر نيوز: بغداد..



تتكرر وتتشابه حوادث الهجمات الجوية “مجهولة المصدر” ضد مواقع عراقية خلال الأشهر الماضية، و...

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