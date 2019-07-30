كريستيانو رونالدو: لهذا السبب تركت ريال مدريد

2019/07/30 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سبب رحيله عن ريال مدريد الإسباني، الصيف الماضي.قال رونالدو في مقابلة صحفية إنه رحل “بحثا عن تحد جديد”.وأوضح صاحب الـ34 عاما خلال مقابلة صحفية بمناسبة فوزه بـ”جائزة الأساطير”، التي تقدمها صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية العريقة، “غيرت الفريق العام الماضي بالرحيل عن ريال مدريد.كنت في حاجة […]

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