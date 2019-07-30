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شاهد بالفيديو.. فلسطين المحتلة | رفض فلسطيني للتطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوات لمواجهته


شاهد بالفيديو.. فلسطين المحتلة | رفض فلسطيني للتطبيع مع الكيان الصهيوني ودعوات لمواجهته
2019/07/30 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: jbVMatmibvk

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