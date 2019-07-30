وزير الداخلية يزور مجلس الأمة الكويتي لبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

2019/07/30 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السيد وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” اليوم الثلاثاء مجلس الأمة الكويتي.وكان في استقبال سيادته رئيس المجلس وعدد من أعضائه الذين رحبوا بالسيد الوزير والوفد المرافق له، واصفين زيارته بالمهمة لتعزيز التعاون الأمني بين العراق والكويت.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

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