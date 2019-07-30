الحشد الشعبي في ديالى يطهر ويؤمن قضاء خانقين من مخلفات الارهاب

2019/07/30 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الحشد الشعبي في قاطع ديالى ،اليوم الثلاثاء، تطهير وتامين قضاء خانقين من مخلفات عصابات داعش الارهابية

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