القبض على سارق الحجاج والمسافرين

2019/07/30 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالجرم المشهود قام بسرقة الحجاج والمسافرين .

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