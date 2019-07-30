حريق داخل منزلا في منطقة العلاوي وسط العاصمة

2019/07/30 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل منزل في منطقة العلاوي وسط بغداد.وقال المصدر في تصريح تابعتة/ميديانيوز/، نسخة منه، ان “حريقا ادلع اليوم، داخل احد المنازل في منطقة العلاوي وسط بغداد”، مبينا ان “الحريق التهم جزء كبير من المنزل بالاضافة الى سيارة كانت مركونة امامه”.واضاف، ان “فرق الدفاع المدني توجهت لمكان […]

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