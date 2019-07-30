عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الاقصى

2019/07/30 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الصهيوني.وكشفت وكالة “وفا” الفلسطينية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية في باحاته.وينفذ المستوطنون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.[…]

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