مكتب الحلبوسي يستعرض ما دار في مباحثاته في الكويت

2019/07/30 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم زيارة رسمية إلى الكويت استمرت يومين؛ بحث خلالها سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين الذي عُقد في شباط عام 2018، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك .وتضمنت الزيارة عددا من اللقاءات والاجتماعات، كان في مستهلها لقاء […]

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