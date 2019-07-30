2019/07/30 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تقدمت إيران بمقترح على الإمارات لعقد اجتماعات سنوية في طهران وأبو ظبي على مستوى “قادة البلدين”، في إطار الجهود الرامية إلى حل المشاكل الحدودية بين الطرفين.واستضافت طهران، اليوم الثلاثاء، لقاء بين قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الأحبابي، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعرض مبادرة على الإمارات لـ “حل المشاكل الحدودية” بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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