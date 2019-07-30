2019/07/30 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد الخبير القانوني طارق حرب ، اليوم الاثنين، بان استفتاء المناطق المتنازع عليها لن يحقق أي مشروعية لإلحاقها بكردستان.





وقال حرب في حديث

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