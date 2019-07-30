ظريف يدعو ترامب إلى رفض تعطش حلفائه للحرب‎

2019/07/30 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب، إلى رفض تعطش حلفائه للحرب.

وقال ظريف على عبر ”تويتر“ اليوم الثلاثاء: ”استطاع الإيرانيون

الصمود أمام كل معتدٍ على مدى آلاف السنين..



دونالد ترامب: أرفض تاريخ الفريق (ب) الزائف

وتعطشه للحرب الأبدية، الدبلوماسية = الحكمة، وليس الضعف أبدًا“.

كان ظريف قد قال في السابق إن ما يسمى ”الفريق ب“، الذي يضم

مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

نتنياهو، قد يستدرج ترامب إلى حرب مع إيران.

وقال ترامب يوم الإثنين على تويتر: ”للتذكرة فقط ..



الإيرانيون

لم يكسبوا حربًا قط، كما لم يخسروا حربًا قط!“.

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