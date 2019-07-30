2019/07/30 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت مديرية الادلة الجنائية، الثلاثاء، عن اعتقال مطلوب

بتهمة “الارهاب” في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إنه “تم القبض على أحد المطلوبين وفق المادة (٤) ارهاب أثناء مراجعته المديرية

لترويج معاملة عدم المحكومية للسفر خارج القطر”، مشيرة الى أنه “تم اتخاذ

ما يلزم وتسليمه لجهة الطلب”.

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن اعتقال عدد من المطلوبين

بتهم عدة منها “الارهاب” في بغداد والمحافظات.

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