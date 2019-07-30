مجلس بابل يخصص50% من الدرجات الوظيفية للمحاضرين

2019/07/30 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بابل صوت مجلس محافظة بابل خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، على تخصيص 50% سنويا من الدرجات الوظيفية التي تخص التربية للمحاضرين المجانيين.وقال عضو المجلس رياض عداي في بيان تلقته /المعلومة/، ان مجلس المحافظة صوت خلال جلسته الاعتيادية اليوم تخصيص 50%من الدرجات الوظيفية التي تخصص سنويا للتربية للمحاضرين المجانيين، وتحويلهم الى عقود، فضلا عن تشيكل […]

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