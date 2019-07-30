الحكمة: انضمام ائتلاف النصر إلى المعارضة بات وشيكاً

2019/07/30 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن تيار #الحكمة المعارض، الذي يزعمه #عمار_الحكيم، عن أن ائتلاف #النصر برئاسة #حيدر_العبادي على وشك «الانضمام» للمعارضة، مشيداً بقرار المحكمة الاتحادية بشأن المعارضة.وقال النائب عن تيار […]

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