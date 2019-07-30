2019/07/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس المجلس علي المالكي، أنه تم "التصويت على تخصيص قطع أراضي لمنتسبي الاجهزة الامنية في كربلاء المقدسة والمصادقة على إنشاء الجسر الثالث في قضاء الهندية وافتتاح المحكمة في قضاء الخيرات فضلا عن المصادقة على إنشاء ٦٣ مدرسة موزعة على مركز المدينة والأقضية والنواحي وتكون الأولوية حسب الاحتياج وحسب ما جاء من قبل وزارة التخطيط".وأضاف المالكي أنه تمت "المصادقة على خطة الموازنة التشغيلية لمحافظة كربلاء المقدسة للعام الحالي وتخويل السيد المحافظ للتنسيق مع الحكومة الاتحادية بخصوص إكمال مشروع دوار الامام الحسين (عليه السلام) بطول ٩ كيلو متر"، مشيرا الى أن المجلس وافق على إنشاء معمل للمنظفات في المدينة".وتابع كما تم تأجير عمال لصيانة كهرباء كربلاء عدد ٢٠٠ عامل لمدة شهرين فقط و تخصيص قطع أراضٍ لموظفي مديرية اتصالات كربلاء المقدسة ولقسم سياحة كربلاء المقدسة وموظفي دائرة ماء قضاء الهندية، وقطع أراضٍ لغرض انشاء معسكر واكاديمية للحشد الشعبي أرض بمساحة (٢٩٤ دونم ) ".ومضى رئيس مجلس المحافظة بالقول: أن "المجلس صوت على تبليط شارع محلة الكرار في منطقة باب طويريج كواقع حال، كما صوت على تخصيص قطع أراضي لموظفي دائرة تقاعد محافظة كربلاء المقدسة، كما صادق على إكساء طريق الصافية في قضاء الحسينية كواقع حال لخدمة المواطنين".وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس محافظة المحافظة فإنه تم "تكليف السيد محافظ كربلاء المقدسة بأجراء تحقيق حول أسباب تدني الايراد المحلي وتحديد الجهة المسببة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس كربلاء المقدسة يصوت على قرارات عدة ويتخذ عدة إجراءات ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس كربلاء المقدسة يصوت على قرارات عدة ويتخذ عدة إجراءات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).