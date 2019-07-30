تشيلسي يوجه عقوبة قاسية لأحد مشجعيه بسبب إساءة عنصرية

2019/07/30 | 21:17

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، منعه أحد مشجعيه من حضور مباريات الفريق مدى الحياة بسبب توجيهه إساءة عنصرية للاعبين في مباراة أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي.

وقال تشيلسي في بيان، إن "مشجع واحد تم منعه من حضور مباريات الفريق في ملعب ستامفورد بريدج بسبب استخدامه ألفاظا تحمل إساءة عنصرية وارتكابه تصرفات عدوانية".

وفرض النادي اللندني عقوبة الإيقاف على خمسة مشجعين آخرين، لمدد تتراوح بين عام واحد وعامين بسبب "استخدام ألفاظ مسيئة، وارتكاب تصرفات عدوانية" خلال المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2-0، في كانون الأول من العام الماضي.

وكان رحيم سترلينغ، لاعب "السيتي"، هدفا لإساءة عنصرية من جماهير تشيلسي خلال تلك المباراة، في واقعة تم تغطيتها في وسائل الإعلام على نطاق واسع، لتسليط الضوء على العنصرية المترسخة بين مشجعي كرة القدم رغم سنوات من الجهود التي تهدف للتخلص منها.

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