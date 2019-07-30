ما مصير معسكرات الحشد العشبي بعد قرار عبد المهدي؟

2019/07/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أن معسكراته، بعد الأمر الديواني الأخير للقائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، ستكون خاصة، وبمعزل عن ...

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