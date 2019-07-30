2019/07/30 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c6J6ig_LBcU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استطلاع الكتروني حول أداء حكومة عبدالمهدي .. داغر يكشف تفاصيله) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استطلاع الكتروني حول أداء حكومة عبدالمهدي .. داغر يكشف تفاصيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).