2019/07/30 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوز المنتخب العراقي على نظيره البناني 1-0 بطولة اتحاد غرب أسيا بهدف من الاعب حسين علي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب العراقي يفوز على نظيره البناني 1-0 بطولة اتحاد غرب أسيا 2019 وكالة خطوة برس.

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