البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان مشاريع الاصلاح الطبي العسكري

2019/07/30 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة الستراتيجية الطبية العسكرية عقدت اجتماعا بحضور مدير التنسيق والعلاقات الوزارة والمدير العام لصحة البيشمركة وممثل مديرية الاصلاح وممثل التحالف الدولي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه في بداية الاجتماع الذي يهدف لتطوير المستشفيات العسكرية بشكل افضل، تحدث فريق المديرية الطبية، للحضور، عن المشاريع والبرامج المستقبلية وخطة الاصلاح في مجال الصحة العسكرية.

واشار البيان الى ان ممثل التحالف تطرق لاهمية الصحة العسكرية التي تعد ركيزة اساسية في المجال العسكري، واعرب عن سروره تجاه التقدم الحاصل في عمليات الاصلاح الصحي، لافتا الى انه قدم مقترحاته ونقاطه المفصلة للحاضرين في الاجتماع.

ونوه البيان الى ان مدير الصحة العسكرية قدم شكره في الاجتماع للتحالف الدولي الذي يواصل مساندة مشاريع الاصلاح في وزارة البيشمركة، متمنيا على الجميع تكثيف جهودهم لازدها اكبر في مجال الصحة العسكرية.

واللجنة الستراتيجية العسكرية لجنه مشتركة بين وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان وقوات التحالف الدولي وتعقد اجتماعات شهرية بهدف بلورة وتنفيذ المشاريع والبرامج الاصلاحية المرتبطة بمجال الصحة العسكرية.

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